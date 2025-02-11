фото: olx.ua

На одном из сервисов появилось сообщение о продаже помещения ресторана Emerald. В этом помещении ранее размещался скандально известный ресторан "Велюр" народного депутата Николая Тищенко.

За помещение ресторана, который сегодня носит название Emerald, владелец хочет 1,5 млн. долларов США, передает RegioNews.

Ресторан находится по адресу ул. Павла Скоропадского, 43 (бывшая ул. Льва Толстого).

В объявлении отмечается, что ресторан находится в царском доме, имеет премиальный ремонт. Там отмечается, что заведение готово принимать гостей.

Площадь помещения составляет 526 квадратных метров. Кроме того, есть летние террасы и два зала. Внутри оборудована кухня, барная стойка, канальное кондиционирование, стереосистема.

Также отмечается, что в заведении есть VIP-комната с лифтом и кабинет для бухгалтерии.

Скандальная история заведения

Ресторан до 2023 года назывался "Велюр" и принадлежал нардепу Николаю Тищенко. В апреле 2020 года заведение оказалось в центре скандала из-за того, что работало во время карантина, когда действовал запрет на работу заведений общепита. Журналисты провели расследование и выяснили, что заведение посещают политики и бизнесмены. Сам Тищенко уверял, что ресторан не работает, а помещение он использует для личных встреч.

Впоследствии заведение сменило название на Emerald и интерьер ресторана существенно изменился. Информации о том, изменило ли заведение владельцев в открытом доступе нет.

Напомним, народный депутат Николай Тищенко находится под домашним арестом.

8 января скандальный народный депутат Украины Николай Тищенко появился на заседании Верховной Рады.

17 декабря 2024 года следователи направили в суд обвинительный акт в отношении Тищенко по факту незаконного лишения свободы человека. Тищенко судят за нападение его охраны на ветерана войны в Днепре.