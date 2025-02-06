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Іноземець проживав разом із киянкою в її квартирі. Будучі п'яним він постійно провокував конфлікти та погрожував жінці

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 34-річний іноземець проживав із киянкою в її квартирі. Коли він був п'яний, він постійно провокував сварки та принижував її. Часто він погрожував їй розправою на очах у їхньої спільної 2-річної дитини.

Відомо, що раніше цей чоловік тричі притягувався до адміністративної відповідальності. Проте штрафи він так і не сплачував, і поведінку свою не змінив.

"Тож, отримавши від потерпілої повідомлення про черговий конфлікт, слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство та повідомили йому про підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає до двох років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Харкові затримали 48-річного чоловіка, який бив свого батька-пенсіонера. Відомо, що чоловік погрожував батькові розправою.

Також повідомлялося, що в Дніпрі 21-річного хлопця викрали прямо з його квартири. З'ясувалося, що невідомі вдерлися до його житла, силою посадили його до автівки та повезли в невідомому напрямку.