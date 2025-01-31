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Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Це сталося 30 січня. Троє чоловіків приїхали додому до 21-річного хлопця і викрали його. Вони силою посадили його до авто та повезли в невідомому напрямку.

Патрульні поліцейські знайшли автомобіль Porsche Cayenne на одній з вулиць міста. Потерпілого звільнили, а трьох викрадачів затримали.

"31 січня слідчі Дніпровського районного управління поліції № 1 повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Київщині викрали однорічну дитину через надуманий борг 200 тисяч гривень. Жінка відмовилась віддавати несправжній борг зловмисникам, і вони вкрали в неї гроші та дитину. На щастя, з дитиною все добре - правоохоронці знайшли її та повернули матері.

Також повідомлялося, що українку з Харківщини окупант вивіз на територію РФ проти її волі. Там він вчиняв до неї сексуальне насильство та бив її. Дівчина змогла вирватися з полону лише тоді, коли росіянина затримали служби держави-агресора за ухилення від служби.