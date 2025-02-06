11:05  06 лютого
ЗСУ вночі уразили російський аеродром "Приморсько-Ахтарський"
10:41  06 лютого
На Буковині "будівельники" ошукали інвесторів на 280 мільйонів гривень
10:33  06 лютого
Удар по ринку "Барабашово" у Харкові: з'явилися фото наслідків
UA | RU
UA | RU
06 лютого 2025, 18:05

У Києві жорстоко побили підлітка ланцюгами

06 лютого 2025, 18:05
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У мережі з'явилося відео, де підлітка в Києві жостоко б'ють однолітки. У пабліках пишуть, що на зустріч його заманили обманом

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

У соцмережах поширюють відео з побиттям підлітка в Оболонському районі столиці. Зокрема, є відео, де група підлітків б'ють хлопця ногами та ланцюгами, а потім вихвалюються вкраденим телефоном. При цьому свої обличчя нападники приховали за масками.

У поліції зазначили, що заяв та повідомлень про це не надходило. Проте вже зареєстрована інформація про бійку. Поліція встановлює всі обставини події та її учасників.

У місцевих пабліках пишуть, що за попередніми даними, нападники познайомились з потерпілим в інтернеті, де вони прикидалися дівчиною. На зустріч в реальному житті вони прийшли в масках та побили хлопця.

Нагадаємо, раніше в Києві на паркувальному майданчику торгово-розважального центру побилися дівчата. Відео з бійкою 19-річної та 16-річної дівчат потрапило до соцмереж. Мати неповнолітньої відмовилась писати заяву правоохоронцям.

Також повідомлялося, що на Сумщині побили підлітка. Між неповнолітніми виник конфлікт, який переріс у фізичну сутичку. В результаті один хлопець вдарив іншого в живіт.

поліція діти Побиття
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
У Києві на земельній корупції викрили банду, яку очолював відомий ексдепутат міськради
06 лютого 2025, 19:20
У Києві затримали чоловіка, який обікрав школярку на зупинці
06 лютого 2025, 18:55
Масштабна пожежа на Київщині: горить центр управління відходами
06 лютого 2025, 18:19
Висхваляла Путіна: Жителька Кривого Рогу "зливала" дані про Нацгвардію
06 лютого 2025, 17:41
Окупанти вдарили по околицях Херсона: поранені 2 цивільних
06 лютого 2025, 17:20
Співачку-зрадницю Таїсію Повалій судитимуть - Офіс генпрокурора
06 лютого 2025, 17:00
У Харкові у в'язницю відправила нацгвардійця, який допомагав окупантам
06 лютого 2025, 16:49
Відео бойової роботи: вночі мобільні вогневі групи збили 5 російських "шахедів"
06 лютого 2025, 16:40
Сили безпілотних систем знищили російський ЗРК "Оса"
06 лютого 2025, 16:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »