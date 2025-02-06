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У мережі з'явилося відео, де підлітка в Києві жостоко б'ють однолітки. У пабліках пишуть, що на зустріч його заманили обманом

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

У соцмережах поширюють відео з побиттям підлітка в Оболонському районі столиці. Зокрема, є відео, де група підлітків б'ють хлопця ногами та ланцюгами, а потім вихвалюються вкраденим телефоном. При цьому свої обличчя нападники приховали за масками.

У поліції зазначили, що заяв та повідомлень про це не надходило. Проте вже зареєстрована інформація про бійку. Поліція встановлює всі обставини події та її учасників.

У місцевих пабліках пишуть, що за попередніми даними, нападники познайомились з потерпілим в інтернеті, де вони прикидалися дівчиною. На зустріч в реальному житті вони прийшли в масках та побили хлопця.

Нагадаємо, раніше в Києві на паркувальному майданчику торгово-розважального центру побилися дівчата. Відео з бійкою 19-річної та 16-річної дівчат потрапило до соцмереж. Мати неповнолітньої відмовилась писати заяву правоохоронцям.

Також повідомлялося, що на Сумщині побили підлітка. Між неповнолітніми виник конфлікт, який переріс у фізичну сутичку. В результаті один хлопець вдарив іншого в живіт.