Фото: Нацполиция

Иностранец проживал вместе с киевлянкой в ее квартире. Будучи пьяным, он постоянно провоцировал конфликты и угрожал женщине.

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 34-летний иностранец проживал с киевлянкой в ее квартире. Когда он был пьян, он постоянно провоцировал ссоры и унижал ее. Часто он угрожал ей расправой на глазах у их общего 2-летнего ребенка.

Известно, что ранее мужчина трижды привлекался к административной ответственности. Однако штрафы он так и не платил, и свое поведение не изменил.

"Итак, получив от потерпевшей сообщение об очередном конфликте, следователи начали досудебное расследование по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины – домашнее насилие и сообщили ему о подозрении. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Харькове задержали 48-летнего мужчину, избивавшего своего отца-пенсионера. Известно, что мужчина угрожал отцу расправой.

Также сообщалось, что в Днепре 21-летнего парня похитили прямо из его квартиры. Выяснилось, что неизвестные ворвались в его жилище, силой посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении.