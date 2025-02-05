Фото: Нацполіція

Жителька Прикарпаття була на застіллі зі своєю сестрою. Коли між ними почався конфлікт - вона схопила ніж і завдала сестрі удару

Про це повідомляє Нацполіція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, під час застілля між рідними сестрами виник конфлікт. В результаті жінка схопила ніж та завдала 35-річній сестрі удар.

Згодом нападниця сама побігла до сусідів та попросила викликати медиків. Правоохоронці затримали жінку. Суд обрав їй запобіжний захід - домашній арешт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві чоловік напав з ножем на знайомого, який вигулював собаку. Виявилося, що в них вже були неприязні стосунки. Коли вони зустрілися на вулиці, підозрюваний завдав йому ножем ударів у живіт та груди.

Також повідомлялося, що жителька Одеси напала з ножем на суперницю через ревнощі. До 22-річного хлопця в гості прийшла 20-річна колишня дівчина, щоб забрати собаку. Проте в неї стався конфлікт з його 29-річною жінкою. Тоді старша жінка схопила ніж та вдарила суперницю в груди.