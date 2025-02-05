Фото: прокуратура

Аферисти шукали в столиці самотніх людей, і пропонували допомогу. От тільки замість допомоги люди отримували обман - їхні квартири забирали

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили двох чоловіків та жінку, які крали квартири. Аферисти заволоділи 4-ма квартирами самотніх киян.

Вони шукати самотніх людей, або тих, хто зловживає алкоголем, і обіцяли допомогу. Зловмисники спочатку дійсно допомагали - носили продукти (комусь навіть алкоголь), а після цього - пропонували продати житло.

Коли люди віддавали їм документи на квартиру, власників тимчасово переселяли, а після продажу квартир - їх просто залишали на вулиці.

Таким чином, зловмисники продали чотири чужих квартири у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Вдома в організатора схеми знайшли всі докази. Крім того, 59-річний чоловік виявився мешканцем Львова, який з жовтня 2024 року вважається безвісти зниклим.

Нагадаємо, у Києві судитимуть аферистів, які обманули інвесторів. У соцмережах зловмисники обіцяли прибутки за інвестиції в криптовалюту. Коли люди перераховували великі суми - аферисти забирати гроші та зникали.

Також раніше правоохоронці попереджали про фейкові повідомлення про підвищення пенсій. У соцмережах аферисти розповсюджують повідомлення про нібито новий спосіб нарахування виплат. Пенсіонерів закликають заповнити анкети. Проте насправді таким чином аферисти заволодіють банківськими даними громадян. У поліції закликали в жодному разі не ділитися особистою інформацією.