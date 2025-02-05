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05 февраля 2025, 17:52

В Киеве аферисты продавали квартиры людей и выселяли их на улицу

05 февраля 2025, 17:52
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Фото: прокуратура
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Аферисты искали в столице одиноких людей и предлагали помощь. Вот только вместо помощи люди получали обман – их квартиры забирали

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили двоих мужчин и женщину, воровавших квартиры. Аферисты завладели четырьмя квартирами одиноких киевлян.

Они искали одиноких людей или злоупотребляющих алкоголем и обещали помощь. Злоумышленники сначала действительно помогали – носили продукты (кому-то даже алкоголь), а после этого – предлагали продать жилье.

Когда люди отдавали им документы на квартиру, владельцев временно переселяли, а после продажи квартир – их просто оставляли на улице.

Таким образом, злоумышленники продали четыре чужих квартиры в Дарницком и Днепровском районах столицы. Дома у организатора схемы обнаружили все доказательства. Кроме того, 59-летний мужчина оказался жителем Львова, который с октября 2024 года считается пропавшим без вести.

Напомним, в Киеве будут судить аферистов, которые обманули инвесторов. В соцсетях злоумышленники обещали доходы по инвестициям в криптовалюту. Когда люди перечисляли большие суммы – аферисты забирать деньги и исчезали.

Также ранее правоохранители предупреждали о фейковых сообщениях о повышении пенсий. В соцсетях аферисты распространяют сообщения о якобы новом способе начисления выплат. Пенсионеров призывают заполнить анкеты. Однако на самом деле таким образом аферисты завладеют банковскими данными граждан. В полиции призывали ни в коем случае не делиться личной информацией.

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