Фото: прокуратура

Аферисты искали в столице одиноких людей и предлагали помощь. Вот только вместо помощи люди получали обман – их квартиры забирали

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили двоих мужчин и женщину, воровавших квартиры. Аферисты завладели четырьмя квартирами одиноких киевлян.

Они искали одиноких людей или злоупотребляющих алкоголем и обещали помощь. Злоумышленники сначала действительно помогали – носили продукты (кому-то даже алкоголь), а после этого – предлагали продать жилье.

Когда люди отдавали им документы на квартиру, владельцев временно переселяли, а после продажи квартир – их просто оставляли на улице.

Таким образом, злоумышленники продали четыре чужих квартиры в Дарницком и Днепровском районах столицы. Дома у организатора схемы обнаружили все доказательства. Кроме того, 59-летний мужчина оказался жителем Львова, который с октября 2024 года считается пропавшим без вести.

Напомним, в Киеве будут судить аферистов, которые обманули инвесторов. В соцсетях злоумышленники обещали доходы по инвестициям в криптовалюту. Когда люди перечисляли большие суммы – аферисты забирать деньги и исчезали.

Также ранее правоохранители предупреждали о фейковых сообщениях о повышении пенсий. В соцсетях аферисты распространяют сообщения о якобы новом способе начисления выплат. Пенсионеров призывают заполнить анкеты. Однако на самом деле таким образом аферисты завладеют банковскими данными граждан. В полиции призывали ни в коем случае не делиться личной информацией.