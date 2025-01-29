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Про це повідомляє Поліція Харківської області, інформує RegioNews.

Правоохоронці викрили шахрая з Харкова. Раніше вже засуджений чоловік вирішив заробити на бажанні жителів прифронтових територій евакуюватися. Він розміщував фейкові оголошення щодо вивезення людей, тварин, речей, в тому числі з прифронтових територій.

"Слідчі довели, що упродовж двох місяців зловмисник ошукав щонайменше 12 громадян та спричинив потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму близько 48 тисяч гривень", - повідомили в поліції.

Тепер аферисту загрожує позбавлення волі до 8 років.

Нагадаємо, раніше викрили афериста з Дніпра. У соцмережах він створював фейкові сторінки з продажем автомобілів. Коли клієнти перераховували йому гроші, він просто зникав. Серед потерпілих є родичі військових.

Також повідомлялося, що в Одесі аферист торгував неіснуючими турами в Єгипет. З клієнтів він брав задаток від 4 до 10 тисяч гривень. Доки люди очікували дзвінка після перераховування коштів - він уже блокував їхні номери.