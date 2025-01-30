Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція Одеської області, передає RegioNews.

На Одещині викрили чоловіка, який виманював гроші в дівчини з інвалідністю. Вони познайомилися через інтернет. Чоловік скористався її симпатією і виманював у неї гроші, які вона отримує від держави як допомогу людині з інвалідністю. Дівчина зрозуміла, що він шахрай і звернулась до поліції.

Він збрехав їй, що нібито хоче вступити до лав ЗСУ, навчатися на водія та ще багато чого іншого. Таким чином він виманив у дівчини понад 22 тисячі гривень. Як тільки вона спитала про повернення боргу - він одразу заблокував її всюди.

"Дослідивши надані поліцейськими докази та взявши до уваги щире каяття підсудного, суд визнав його винним та призначив йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі з іспитовим строком 1 рік і 6 місяців. Протягом зазначеного терміну засуджений повинен періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти його про зміну місця проживання, роботи або навчання, погоджувати виїзд за межі України", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Харкові викрили афериста, який заробляв на жителях прифронтових територій. У соцмережах він публікував фейкові оголошення про евакуацію, брав з людей гроші і блокував їх.

Також повідомлялося, що у Києві аферисти виманювали гроші в інвесторів. Зловмисники обіцяли клієнтам прибуток на криптовалюті, проте коли люди робили крупні внески - аферисти зникали.