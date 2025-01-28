Жителі Дніпра провернули аферу із сонячними панелями і заволоділи понад 8 млн грн

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Трьом жителям Дніпра оголосили підозру у шахрайстві та підробці документів. Зловмисники створили схему незаконного отримання виплат від держави за електроенергію, вироблену на сонячних панелях

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, упродовж 2020-2024 років чоловіки налагодили шахрайську схему отримання виплат від держави за електроенергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств.

Зловмисники підробили документи про наявність у власності 139 житлових будинків на Дніпропетровщині. На цих земельних ділянках вони встановили комплекси сонячних панелей і виробляли електроенергію в промислових масштабах.

Після цього шахраї укладали договори на продаж державі електроенергію за ціною "зеленого" тарифу під виглядом приватних домогосподарств. У такий спосіб вони незаконно отримали понад 8 млн грн.

Зловмисникам повідомлено підозру за фактами шахрайства, підроблення документів та їх використання (ч. 5 ст. 190, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України).

Раніше у Дніпропетровській області викрили шахрая, який заробив 100 000 гривень на продажі неіснуючих дров.

Нагадаємо, правоохоронці затримали шахрая із Сум, який виманив мільйони гривень у волонтерів, видаючи себе за військового.