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04 лютого 2025, 17:48

Підвищення пенсій: українців попередили про нову схему аферистів у мережі

04 лютого 2025, 17:48
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У поліції закликали українців не довіряти підозрілим повідомленням в інтернеті. Днями у соцмережах стали розповсюджуватися повідомлення від аферистів, які видають себе за співробітників ПФУ

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

У соціальних мережах зловмисники розповсюджують фейкові повідомлення нібито про нові правила нарахування пенсій. Шахраї видають себе за працівників ПФУ, та пропонують заповнити "офіційну анкету" на фейкових сайтах.

Як працює ця схема: Аферисти публікують оголошення з гучними заголовками на посиланнями на підроблений сайт; Пенсіонерів закликають заповнити анкету; Громадяни вводять свої особисті та банківські дані на сторонній ресурс, і аферисти отримують цю інформацію.

Правоохоронці радять довіряти виключно офіційним ресурсам. Сайт Пенсійного фонду України доступний лише за цією адресою - https://www.pfu.gov.ua. Також можна слідкувати за інформацією ПФУ та інших органів на офіційних сторінках у соцмережах.

"Фонд не вимагає вводити конфіденційну інформацію через анкети у месенджерах. Попередьте рідних та близьких – шахраї часто орієнтуються на людей поважного віку, тому важливо вчасно розповідати їм про можливу загрозу", - підкреслили експерти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві будуть судити шахраїв, які ошукали інвесторів на пів мільйона. Зловмисники в соцмережах пропонували інвестування в криптовалюту, та обіцяли великі прибутки. Однак коли інвестори вносили великі суми - аферисти просто зникали.

Також повідомлялося, що на Хмельниччині жінка майже на 500 тисяч гривень придбала неіснуючі дрова. Вона побачила оголошення і в інтернеті, і заплатила продавцю всю суму наперед. Однак після перерахування грошей аферист зник зі зв'язку.

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