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25 января 2025, 00:35

Генерала Галушкина взяли под стражу без права на залог

25 января 2025, 00:35
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фото: Общественное
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В субботу, 24 января, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину. Он будет находиться под арестом до 22 марта без права внесения залога

Об этом сообщает Общественное, сообщает RegioNews.

Сторона защиты планирует оспорить решение суда.

Известно, что суд обязал следственный изолятор обеспечить медицинскую помощь и лечить его.

Родные Юрия Галушкина рассказали журналистам, что в начале января генералу вставляли в плечо пластину. По их словам, со дня задержания медицинской помощи он не получал, а ему нужно делать перевязки и пить обезболивающие.

Во время судебного заседания Галушкин заявил, что хочет снова идти служить в любом ранге и звании.

Напомним, ранее суд взял Юрия Галушкина под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.

Накануне правоохранители обнаружили новые факты по делу и снова задержали экскомандующего ОТУ "Харьков" Юрия Галушкина после того, как он вышел из СИЗО под залог.

Кроме Галушкина, правоохранители задержали еще двух должностных лиц ВСУ, проваливших защиту Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

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