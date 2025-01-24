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24 січня 2025, 13:39

Посадовці КМДА привласнили кілька мільйонів гривень на ремонті шкільних укриттів

24 січня 2025, 13:39
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Фото: Суспільне
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Київські посадовці привласнили кошти з бюджету на ремонт шкіл

Про це повідомляє Поліція Києва, інформує RegioNews.

Поліцейські викрили схему посадовців КМДА, які привласнили 2,2 мільйона гривень бюджетних коштів. Ці гроші виділялися на ремонт ліцею та шкільних укриттів.

Одним з підозрюваних виявився заступник директора та начальник відділу одного з Департаментів КМДА. Також серед фігурантів заступник директора спеціалізованого навчального закладу та очільник будівельної компанії з його підлеглими.

Ремонт спортивного ліцею-інтернату та укриттів у двох школах Києва проводили в 2023 році. Як з'ясували правоохоронці, підрядник купував матеріали та обладнення за завищеними цінами. У звітну документацію вносилися неправдиві дані.

Внаслідок цього підрядник привласнив понад 2,2 мільйона гривень з бюджета. Незаконний "прибуток" один з учасників схеми переводив у готівку та передавав посадовцю КМДА. Сам "організатор" розподіляв гроші між усіма учасниками оборудки.

Правоохоронці провели обшуки. Було вилучено "чорнові" записи, комп'ютери, телефони підозрюваних. Всім було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині повідомили про підозру службовців медичного центру. Їх підозрюють у закупівлі товарів зі збитками для бюджету в 1,7 мільйона гривень.

Також повідомлялося, що посадовців ил логістики ЗСУ викрили на закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеними цінами. Відомо, що вони завдали державі збитків на понад 83 мільйона гривень.

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