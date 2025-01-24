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Про це повідомляє Поліція Києва, інформує RegioNews.

Поліцейські викрили схему посадовців КМДА, які привласнили 2,2 мільйона гривень бюджетних коштів. Ці гроші виділялися на ремонт ліцею та шкільних укриттів.

Одним з підозрюваних виявився заступник директора та начальник відділу одного з Департаментів КМДА. Також серед фігурантів заступник директора спеціалізованого навчального закладу та очільник будівельної компанії з його підлеглими.

Ремонт спортивного ліцею-інтернату та укриттів у двох школах Києва проводили в 2023 році. Як з'ясували правоохоронці, підрядник купував матеріали та обладнення за завищеними цінами. У звітну документацію вносилися неправдиві дані.

Внаслідок цього підрядник привласнив понад 2,2 мільйона гривень з бюджета. Незаконний "прибуток" один з учасників схеми переводив у готівку та передавав посадовцю КМДА. Сам "організатор" розподіляв гроші між усіма учасниками оборудки.

Правоохоронці провели обшуки. Було вилучено "чорнові" записи, комп'ютери, телефони підозрюваних. Всім було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині повідомили про підозру службовців медичного центру. Їх підозрюють у закупівлі товарів зі збитками для бюджету в 1,7 мільйона гривень.

Також повідомлялося, що посадовців ил логістики ЗСУ викрили на закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеними цінами. Відомо, що вони завдали державі збитків на понад 83 мільйона гривень.