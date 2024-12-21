Житель Києва, який влаштував погром в аптеці та магазині, отримав 7 років в'язниці

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До семи років та одного місяця позбавлення волі засуджено хулігана, який пограбував аптеку та розтрощив магазин

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Інцидент трапився у жовтні цього року. У поліції нагадали, що 23-річний чоловік забіг до приміщення аптеки у Святошинському районі та почав сваритися с фармацевтом. Згодом фігурант розбив скло вітрини, забрав монітор та вітаміни й втік.

Вийшовши з аптеки, чоловік почав кричати на перехожих та розтрощив скло вхідних дверей продуктового магазину. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у грабежі та хуліганстві.

Святошинський районний суд Києва визнав хлопця винним у скоєнні злочинів та засудив до семи років та одного місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Києва отримав тюремний термін за крадіжку трьох банок ікри з магазину.