Житель Києва отримав тюремний термін за крадіжку трьох банок ікри з магазину

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У Києві чоловік вкрав у супермаркеті три банки червоної ікри на 2877 гривень і отримав покарання.

Вирок у справі виніс Шевченківський районний суд м. Києва, передає RegioNews.

Відповідно до матеріалів справи, 26 квітня минулого року чоловік у супермаркеті взяв з холодильника банку червоної ікри, вартістю 959 гривень та поклав її до кишені своєї куртки.

Не сплативши за товар на касі, чоловік пішов із магазину. 29 квітня та 8 травня того ж року фігурант вчинив аналогічні злочини.

На суді обвинувачений свою провину визнав повністю. Суд визнав чоловіка винним у крадіжці та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці на Київщині затримали чоловіка, який вкрав особисті речі військовослужбовців. Злодієві загрожує до восьми років позбавлення волі.