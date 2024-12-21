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21 грудня 2024, 12:37

Житель Черкас влаштував стрілянину по багатоповерхівці після сварки з колишньою

21 грудня 2024, 12:37
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фото: поліція
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Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину по будинку у Черкасах. Йому повідомили про підозру у хуліганстві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Черкаської області.

У поліції уточнили, що ніхто із перехожих та мешканці багатоповерхівки не постраждав. Інцидент стався на вулиці Героїв Дніпра у Черкасах.

"Чоловік, який приїхав розібратися у стосунках з колишньою, під час конфлікту дістав пістолет й відкрив стрілянину по багатоповерхівці", - йдеться у повідомленні.

Після цього, як розповіли у поліції, він сів до автомобіля та поїхав у невідомому напрямку.

Правоохоронці встановили та затримали правопорушника. Ним виявився 54-річний місцевий житель. Наразі його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Ковелі на Волині сталася масова бійка зі стріляниною за участі правоохоронців.

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