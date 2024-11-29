У Києві горіла квартира в багатоповерхівці: загинули двоє людей

фото: ДСНС Києва

Трагічна подія сталася вранці 28 листопада, що у Голосіївському районі столиці. Рятувальники виявили тіла двох жертв

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 07:50 сталося загоряння в одній із квартир 11-поверхового житлового будинку на вулиці Казимира Малевича.

"Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в помешканні тіла чоловіка та жінки. Причину загоряння та обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями на Київщині, в селі Ташань Бориспільського району, у власному будинку згоріла жінка.