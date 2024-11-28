фото: ДСНС

Пожежа виникла вдень 27 листопада у багатоповерхівці у Деснянському районі столиці

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

У 25-поверховому будинку на вулиці Милославській сталося загоряння в одній із квартир на 15 поверсі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили жінку без ознак життя.

Причину загоряння встановлюють правоохоронці.

На місці працювали 15 рятувальників, залучались 4 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, на Харківщині оголосили підозру 29-річній жінці, чотири сини та батько якої загинули в пожежі.