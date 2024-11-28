На Житомирщині під час пожежі загинув рятувальник
Під час ліквідації пожежі на Житомирщині загинув рятувальник, ще один отримав травми
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Загиблий - командир відділення 26-ої державної пожежно-рятувальної частини Володимир Бондарчук.
Пожежа сталася у двоповерховій будівлі у селищі Романів. Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що займання виникло в одному з приміщень на другому поверсі. Звідти вогонь поширився на дах та приміщення першого поверху.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сталася пожежа в 25-поверхівці, загинула жінка.
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