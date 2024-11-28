На Житомирщині під час пожежі загинув рятувальник

фото: ДСНС

Під час ліквідації пожежі на Житомирщині загинув рятувальник, ще один отримав травми

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Загиблий - командир відділення 26-ої державної пожежно-рятувальної частини Володимир Бондарчук.

Пожежа сталася у двоповерховій будівлі у селищі Романів. Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що займання виникло в одному з приміщень на другому поверсі. Звідти вогонь поширився на дах та приміщення першого поверху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сталася пожежа в 25-поверхівці, загинула жінка.