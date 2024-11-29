В Киеве горела квартира в многоэтажке: погибли два человека
Трагическое событие произошло утром 28 ноября в Голосеевском районе столицы. Спасатели обнаружили тела двух жертв
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.
Оказалось, что около 07:50 произошло возгорание в одной из квартир 11-этажного жилого дома по улице Казимира Малевича.
"При тушении пожара спасатели обнаружили в помещении тела мужчины и женщины. Причину возгорания и обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Киевской области, в селе Ташань Бориспольского района, в собственном доме сгорела женщина.
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