В Киеве горела квартира в многоэтажке: погибли два человека

фото: ГСЧС Киева

Трагическое событие произошло утром 28 ноября в Голосеевском районе столицы. Спасатели обнаружили тела двух жертв

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.

Оказалось, что около 07:50 произошло возгорание в одной из квартир 11-этажного жилого дома по улице Казимира Малевича.

"При тушении пожара спасатели обнаружили в помещении тела мужчины и женщины. Причину возгорания и обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Киевской области, в селе Ташань Бориспольского района, в собственном доме сгорела женщина.