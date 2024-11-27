На Київщині у власному будинку згоріла жінка

фото: ДСНС України у Київській області

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 22:40 на вулиці Шевченка сталося загоряння житлового будинку. Полум’я охопило всю будівлю. Від сусідів рятувальники дізналися, що у будинку могла перебувати людина.

"Вже під час ліквідації пожежі вогнеборцями було виявлено тіло жінки 1979 року народження", — йдеться у повідомленні.

Причину пожежі встановлюють компетентні органи.

Нагадаємо, у Кам’янському Дніпропетровської області під час пожежі в дев’ятиповерховому будинку загинули чоловік і жінка.