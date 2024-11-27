На Київщині у власному будинку згоріла жінка
Пожежа виникла вчора ввечері, 26 листопада, в селі Ташань Бориспільського району. Загиблою виявилася власниця будинку
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.
Виявилося, що близько 22:40 на вулиці Шевченка сталося загоряння житлового будинку. Полум’я охопило всю будівлю. Від сусідів рятувальники дізналися, що у будинку могла перебувати людина.
"Вже під час ліквідації пожежі вогнеборцями було виявлено тіло жінки 1979 року народження", — йдеться у повідомленні.
Причину пожежі встановлюють компетентні органи.
Нагадаємо, у Кам’янському Дніпропетровської області під час пожежі в дев’ятиповерховому будинку загинули чоловік і жінка.
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