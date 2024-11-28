У Києві виявили залишки російської ракети

фото: ДСНС

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили залишки російської авіаційної крилатої ракети Х-55 в одному з районів столиці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Рятувальники зазначають, що уламки, хоч і не становили прямої загрози для населення, могли стати небезпечними без оперативного втручання.

Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілого предмета, не варто підходити до нього чи торкатися. Одразу потрібно повідомити про знахідку за номером "101".

Нагадаємо, раніше т.в.о. керівника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат оприлюднив фото залишків однієї зі збитих ракет, випущеної росіянами сьогодні, 28 листопада.