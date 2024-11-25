Вбивство у готелі в Києві: стрільцю повідомили про підозру

фото: Київська міська прокуратура

Стрільцю, який під час бійки 23 листопада застрелив людину в готелі у Печерському районі Києва, повідомили про підозру в умисному вбивстві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Досудове розслідування встановило, що близько 00:30 на першому поверсі готелю між двома компаніями чоловіків виник конфлікт, що переріс у бійку. У сутичку втрутились охоронці готелю, намагаючись заспокоїти агресивних відвідувачів, застосувавши сльозогінний газ.

Згодом бійка розпочалася знову. Один з учасників конфлікту дістав з-під одягу пістолет марки "Gloсk 17", зробив кілька пострілів і втік. Через стрілянину 27-річний мешканець готелю помер на місці. Ще один 26-річний відвідувач та 44-річний охоронець готелю отримали вогнепальні поранення. Їх ушпиталили до лікарні.

30-річного стрільця розшукали й затримали, він перебуває в лікарні під охороною. Також правоохоронці одразу затримали на місці конфлікту 29-річного знайомого стрільця, причетного до бійки.

За матеріалами слідства:

29-річний мешканець Дніпра підозрюється в хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).

30-річному мешканцю Василькова повідомили про підозру в умисному вбивстві та хуліганстві, вчиненому групою осіб та із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України).

"Санкція статті за хуліганство, вчинене групою осіб, передбачає до 4 років позбавлення волі, за умисне вбивство – до 15 років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 23 листопада в одному з готелів Києва виникла бійка, яка переросла у стрілянину. Внаслідок конфлікту загинув 27-річний чоловік. Ще двоє людей, зокрема охоронець готелю, отримали вогнепальні поранення.

Наступного дня правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з готелів Києва та вбив людину.