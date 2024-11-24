У Мостиськах на Львівщині у дворі будинку підірвали гранату

фото: varta1.com.ua

У місті Мостиська Львівської області невідомі кинули гранату на подвір'я будинку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Варта-1".

Боєприпас пошкодив припарковані автомобілі, фасад і вікна будинку, а також огорожу. На щастя, люди не постраждали.

Інцидент стався ще 20 листопада, але про нього повідомили лише зараз. Обставини вибуху встановлюють правоохоронці.

Видання також оприлюднило відео моменту вибуху та наслідків.

Нагадаємо, на головному залізничному вокзалі міста Львова увечері 23 листопада 54-річний чоловік влаштував стрілянину. Його затримали правоохоронці.