Убийство в гостинице в Киеве: стрелку сообщили о подозрении

фото: Киевская городская прокуратура

Стрелку, который во время потасовки 23 ноября застрелил человека в гостинице в Печерском районе Киева, сообщили о подозрении в умышленном убийстве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Досудебное расследование установило, что около 00:30 на первом этаже гостиницы между двумя компаниями мужчин возник конфликт, переросший в драку. В столкновение вмешались охранники гостиницы, пытаясь успокоить агрессивных посетителей, применив слезоточивый газ.

Впоследствии драка началась снова. Один из участников конфликта достал из-под одежды пистолет марки "Gloсk 17", произвел несколько выстрелов и сбежал. Из-за стрельбы 27-летний житель отеля умер на месте. Еще один 26-летний посетитель и 44-летний охранник отеля получили огнестрельные ранения. Их госпитализировали в больницу.

30-летнего стрелка разыскали и задержали, он находится в больнице под охраной. Также правоохранители сразу задержали на месте конфликта 29-летнего знакомого стрелка, причастного к драке.

По материалам следствия:

29-летний житель Днепра подозревается в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

30-летнему жительнице Василькова сообщили о подозрении в умышленном убийстве и хулиганстве, совершенном группой лиц и с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

"Санкция статьи за хулиганство, совершенное группой лиц, предусматривает до 4 лет лишения свободы, за умышленное убийство – до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 ноября в одной из гостиниц Киева возникла потасовка, которая переросла в стрельбу. В результате конфликта погиб 27-летний мужчина.

На следующий день правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в одной из гостиниц Киева и убил человека.