11:11  25 ноября
Появились фото и видео с места ракетного удара по Одессе: повреждены жилые дома
10:24  25 ноября
Житель Житомирщины нашел сумку со взрывчаткой на своем огороде
01:21  25 ноября
В Ковеле на Волыни произошла массовая драка со стрельбой с участием правоохранителей
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2024, 16:40

Убийство в гостинице в Киеве: стрелку сообщили о подозрении

25 ноября 2024, 16:40
Читайте також українською мовою
фото: Киевская городская прокуратура
Читайте також
українською мовою

Стрелку, который во время потасовки 23 ноября застрелил человека в гостинице в Печерском районе Киева, сообщили о подозрении в умышленном убийстве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Досудебное расследование установило, что около 00:30 на первом этаже гостиницы между двумя компаниями мужчин возник конфликт, переросший в драку. В столкновение вмешались охранники гостиницы, пытаясь успокоить агрессивных посетителей, применив слезоточивый газ.

Впоследствии драка началась снова. Один из участников конфликта достал из-под одежды пистолет марки "Gloсk 17", произвел несколько выстрелов и сбежал. Из-за стрельбы 27-летний житель отеля умер на месте. Еще один 26-летний посетитель и 44-летний охранник отеля получили огнестрельные ранения. Их госпитализировали в больницу.

30-летнего стрелка разыскали и задержали, он находится в больнице под охраной. Также правоохранители сразу задержали на месте конфликта 29-летнего знакомого стрелка, причастного к драке.

По материалам следствия:

  • 29-летний житель Днепра подозревается в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины).
  • 30-летнему жительнице Василькова сообщили о подозрении в умышленном убийстве и хулиганстве, совершенном группой лиц и с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

"Санкция статьи за хулиганство, совершенное группой лиц, предусматривает до 4 лет лишения свободы, за умышленное убийство – до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 ноября в одной из гостиниц Киева возникла потасовка, которая переросла в стрельбу. В результате конфликта погиб 27-летний мужчина.

На следующий день правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в одной из гостиниц Киева и убил человека.

криминал стрельба Киев убийство отель мера пресечения
В Ковеле на Волыни произошла массовая драка со стрельбой с участием правоохранителей
25 ноября 2024, 01:21
Российские военные ворвались в квартиру в Торецке и расстреляли из автомата двух женщин
24 ноября 2024, 16:51
В Мостисках на Львовщине во дворе дома взорвали гранату
24 ноября 2024, 13:42
Все новости »
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Россияне ударили по спальному району Херсона: погиб мужчина
25 ноября 2024, 16:56
На Ровенщине ночью в пожаре погибли два человека
25 ноября 2024, 16:39
На Львовщине разоблачили псевдоблаготворителей, которые нелегально ввезли и продали в Украине более 700 авто
25 ноября 2024, 16:14
Из-за российских обстрелов пригорода Херсона пострадали две женщины
25 ноября 2024, 16:08
За неделю в Харькове родилось 55 малышей
25 ноября 2024, 15:50
Три дня бродил по горам без еды: на Закарпатье спасли 20-летнего парня из Днепропетровщины
25 ноября 2024, 15:48
Россияне ударили двумя КАБами по поселку на Харьковщине: последствия
25 ноября 2024, 15:17
Кураховское направление – самое тяжелое: Сырский доложил о ситуации на фронте
25 ноября 2024, 15:02
На Николаевщине вражеский дрон атаковал людей во время выдачи гумдопомощи: пятеро раненых
25 ноября 2024, 14:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Юрий Чевордов
Все блоги »