Російські військові вдерлися у квартиру у Торецьку та розстріляли з автомата двох жінок
Військові російської армії здійснили черговий злочин проти цивільного населення у зоні бойових дій в Україні. Окупанти вбили двох жінок у місті Торецьк на Донеччині
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає RegioNews.
Інцидент трапився 21 листопада. Представники окупаційних військ зайшли до квартири в Торецьку на Донеччині, де перебували троє цивільних. Росіяни відкрили вогонь, після чого двоє жінок померли на місці.
"Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці", - розповіли у прокуратурі.
Чоловік, який був поруч із загиблими жінками був поранений: в нього переломи плеча і ключиці.
Нагадаємо, раніше окупанти вбили двох жінок у Селидовому на Донеччині та розстріляли цивільне авто.
Згодом стало відомо про вбивство окупантами цивільного чоловіка у Селидовому.