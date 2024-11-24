Російські військові вдерлися у квартиру у Торецьку та розстріляли з автомата двох жінок

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Військові російської армії здійснили черговий злочин проти цивільного населення у зоні бойових дій в Україні. Окупанти вбили двох жінок у місті Торецьк на Донеччині

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Інцидент трапився 21 листопада. Представники окупаційних військ зайшли до квартири в Торецьку на Донеччині, де перебували троє цивільних. Росіяни відкрили вогонь, після чого двоє жінок померли на місці.

"Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці", - розповіли у прокуратурі.

Чоловік, який був поруч із загиблими жінками був поранений: в нього переломи плеча і ключиці.

Нагадаємо, раніше окупанти вбили двох жінок у Селидовому на Донеччині та розстріляли цивільне авто.

Згодом стало відомо про вбивство окупантами цивільного чоловіка у Селидовому.