У Ковелі на Волині сталася масова бійка зі стріляниною за участі правоохоронців

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У місті Ковель на Волині вдень, 24 листопада, під час затримання хулігана виникла бійка за участю патрульних

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Волинської області.

Правоохоронці розповіли, що зупинили автомобіль Jeep, водій якого порушив правила дорожнього руху. Поки патрульні складали адміністративні матеріали, перехожий вкрав ключі від службового автомобіля.

Правоохоронці наздогнали хулігана.

"Спілкуючись із патрульним, він поводився вкрай агресивно та конфліктував, інспектори почали затримувати нападника. У цей момент декілька перехожих втрутились у конфлікт", - йдеться у повідомленні.

Під час бійки одна із патрульних поліцейських зробила попереджувальний постріл угору. У повідомленні наголошується, що вона зробила це, щоб подати сигнал тривоги та викликати підмогу.

"Учасники бійки, користуючись метушнею, сіли у автомобіль Volkswagen та втекли з місця події", - розповіли у поліції.

Згодом цей автомобіль зупинили поліцейську поблизу однієї з АЗС. Двох правопорушників було затримано. Розпочато розслідування за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу.

Нагадаємо, у ніч проти 23 листопада в одному з готелів Києва виникла бійка, яка переросла у стрілянину. Внаслідок конфлікту загинув 27 річний чоловік. Ще двоє людей, зокрема охоронець готелю, отримали вогнепальні поранення.

Правоохоронці сьогодні, 24 листопада, затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з готелів Києва та вбив людину.