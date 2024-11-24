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24 листопада 2024, 10:19

Внаслідок стрілянини в одному з київських готелів загинула людина

24 листопада 2024, 10:19
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фото: поліція
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У Києві в одному з готелів виникла бійка між двома компаніями. Під час конфлікту була застосована вогнепальна зброя

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент трапився вночі 23 листопада. Конфлікт між двома компаніями людей переріс у стрілянину.

Один з учасників бійки здійснив декілька пострілів у бік супротивників. 27-річний чоловік отримав поранення, внаслідок яких загинув. Також отримали поранення ще двоє людей - охоронець готелю та друг загиблого. Обох чоловіків госпіталізували, загрози їхньому життю немає.

Одного з учасників бійки затримала поліція, водночас людей, які стріляли, поки розшукують правоохоронці.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу умисне вбивство та хуліганство.

Вбивці може загрожувати покарання до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше суд визнав винними трьох обвинувачених у справі про вбивство військовослужбовця Олексія Щербини, яке сталося восени 2022 року під час конфлікту на дорозі.

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