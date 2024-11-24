Чоловіка, який застрелив людину у столичному готелі, затримали
Правоохоронці сьогодні, 24 листопада, затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з готелів Києва та вбив людину
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Стрілка, який вчинив стрілянину в готелі та смертельно поранив чоловіка, затримано", повідомили правоохоронці.
Наразі поліція не надала жодних подробиць щодо затримання зловмисника. Більш детальну інформацію правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у ніч проти 23 листопада в одному з готелів Києва виникла бійка, яка переросла у стрілянину. Внаслідок конфлікту загинув 27 річний чоловік. Ще двоє людей, зокрема охоронець готелю, отримали вогнепальні поранення.
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