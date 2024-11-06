Метро в Києві частково перекривали: пасажирка впала під потяг

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Ввечері 6 листопада у Києві станції метро синьої гілки "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська" та "Деміївська" були зачинені на вхід для пасажирів у зв'язку із падінням пасажирки під потяг

Про це повідомляє Київська МДА, передає RegioNews.

"На станції "Либідська" пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликали медиків і правоохоронців", – йдеться у повідомленні.

Рух поїздів на лінії тимчасово був організований від станції "Героїв Дніпра" до станції "Олімпійська" та від станції "Теремки" до станції "Васильківська".

Згодом КМДА повідомила, що рух потягів та роботу станцій відновили.

"Пасажирку госпіталізовано. Обставини випадку з'ясовують правоохоронці" – зазначили в мерії.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня у Яготині Київської області під колесами локомотива загинув 62-річний чоловік.