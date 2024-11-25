фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве на станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет, из-за которого было принято решение о закрытии станции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА.

Станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров.

Как сообщает КГГА, поезда следуют без остановки мимо станции "Вокзальная". На место вызвали взрывотехническую группу.

Напомним, недавно в Киеве станции метро синей ветки "Дворец "Украина", "Лыбидская", "Голосеевская" и "Демеевская" были закрыты на вход для пассажиров в связи с падением пассажирки под поезд.