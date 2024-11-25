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Вранці 25 листопада у Києві фіксують погіршення якості повітря у двох районах міста

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на КМВА.

У Дарницькому і Дніпровському районах Києва фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу).

На київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря високі показники забрудненості повітря фіксуються:

вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 82 (високий рівень).

вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 77 (високий рівень).

На інших пунктах моніторингу перевищення показників немає.

Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:

або на карті за посиланням

або в додатку "Київ Цифровий"

До поліпшення ситуації зі станом повітря громадянам радять:

не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;

відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;

пити багато води.

Нагадаємо, у Києві погіршення якості повітря також фіксувалося на початку листопада.