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25 листопада 2024, 09:43

У Києві погіршилася якість повітря: яка ситуація по районах міста

25 листопада 2024, 09:43
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Вранці 25 листопада у Києві фіксують погіршення якості повітря у двох районах міста

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на КМВА.

У Дарницькому і Дніпровському районах Києва фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу).

На київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря високі показники забрудненості повітря фіксуються:

  • вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 82 (високий рівень).
  • вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 77 (високий рівень).

На інших пунктах моніторингу перевищення показників немає.

Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:

До поліпшення ситуації зі станом повітря громадянам радять:

  • не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
  • відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
  • пити багато води.

Нагадаємо, у Києві погіршення якості повітря також фіксувалося на початку листопада.

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