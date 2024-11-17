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17 листопада 2024, 08:48

Масована атака на Київ: уламки впали на багатоповерхівку та біля супермаркету

17 листопада 2024, 08:48
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фото: ДСНС
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Російські війська вранці, 17 листопада, завдали ударів ракетами та дронами по Києву. Падіння уламків зафіксовано у трьох районах столиці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

У Печерському районі уламки впали на житлову багатоповерхівку, виникла пожежа, частково зруйноване перекриття будинку. Також була пошкоджена одна із квартир на 5 поверсі.

У Печерському районі одна людина постраждала, ще 30 осіб рятувальники евакуювали з будинку.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі уламок збитої ракети впав біля супермаркету "Сільпо". Інформація про постраждалих не надходила.

У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків збитого дрона на Русанівці. Зазначається, що уламки впали на зелену зону парку та, ймовірно, у водойму.

Також повідомлялося про падіння уламків на відкритій території в Деснянському районі. Однак ця інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, як повідомлялося, внаслідок дронової атаки у Хортицькому районі Запоріжжя 16 листопада було пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків.

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