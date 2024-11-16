Окупанти обстріляли БпЛА громаду на Миколаївщині
У п'ятницю, 15 листопада, війська РФ вкотре вдарили безпілотником по Куцурубській громаді Миколаївського району
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
"Учора, 15 листопада, о 12:20 ворог атакував дроном типу FPV Куцурубську громаду", — йдеться у повідомленні.
На щастя, минулося без постраждалих і загиблих.
Нагадаємо, вранці 16 листопада росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район ударними БпЛА типу "Shahed 136". Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.
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