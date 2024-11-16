Окупанти вдарили по Харківщині ракетами С-300: є руйнування цивільної інфраструктури

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Минулої доби російські війська били по мирному населенню Харківщини керованими авіабомбами, артилерією та ракетами С-300 (С-400). Зафіксовані руйнування

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Харківській області, передає RegioNews.

Внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янску пошкоджені житлові будинки. В Ізюмі через атаки РФ зруйновані будівлі приватних підприємств, пошкоджені фасади, вікна, двері шести житлових будинків.

"По території селища Великий Бурлук військові рф завдали ударів з ЗРК С-300 (С-400). Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу, житлові будинки", – йдеться у повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, протягом 15 листопада російські війська завдали понад три тисячі ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинули троє цивільних, ще один мирний житель дістав поранення.