Массированная атака на Киев: обломки упали на многоэтажку и возле супермаркета
Российские войска утром, 17 ноября, нанесли удары ракетами и дронами по Киеву. Падение обломков зафиксировано в трех районах столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В Печерском районе обломки упали на жилую многоэтажку, возник пожар, частично разрушено перекрытие дома. Также была повреждена одна из квартир на 5 этаже.
В Печерском районе один человек пострадал, еще 30 человек спасатели были эвакуированы из дома.
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе обломок сбитой ракеты упал возле супермаркета "Сильпо". Информация о пострадавших не поступала.
В Днепровском районе зафиксировано падение обломков сбитого дрона на Русановке. Отмечается, что обломки упали на зеленую зону парка и, вероятно, в водоем.
Также сообщалось о падении обломков на открытой территории в Деснянском районе. Однако эта информация не подтвердилась.
Напомним, как сообщалось, в результате дроновой атаки в Хортицком районе Запорожья 16 ноября было повреждено более 10 многоквартирных домов.