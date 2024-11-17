фото: ГСЧС

Российские войска утром, 17 ноября, нанесли удары ракетами и дронами по Киеву. Падение обломков зафиксировано в трех районах столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Печерском районе обломки упали на жилую многоэтажку, возник пожар, частично разрушено перекрытие дома. Также была повреждена одна из квартир на 5 этаже.

В Печерском районе один человек пострадал, еще 30 человек спасатели были эвакуированы из дома.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе обломок сбитой ракеты упал возле супермаркета "Сильпо". Информация о пострадавших не поступала.

В Днепровском районе зафиксировано падение обломков сбитого дрона на Русановке. Отмечается, что обломки упали на зеленую зону парка и, вероятно, в водоем.

Также сообщалось о падении обломков на открытой территории в Деснянском районе. Однако эта информация не подтвердилась.

Напомним, как сообщалось, в результате дроновой атаки в Хортицком районе Запорожья 16 ноября было повреждено более 10 многоквартирных домов.