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17 ноября 2024, 08:48

Массированная атака на Киев: обломки упали на многоэтажку и возле супермаркета

17 ноября 2024, 08:48
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фото: ГСЧС
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Российские войска утром, 17 ноября, нанесли удары ракетами и дронами по Киеву. Падение обломков зафиксировано в трех районах столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Печерском районе обломки упали на жилую многоэтажку, возник пожар, частично разрушено перекрытие дома. Также была повреждена одна из квартир на 5 этаже.

В Печерском районе один человек пострадал, еще 30 человек спасатели были эвакуированы из дома.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе обломок сбитой ракеты упал возле супермаркета "Сильпо". Информация о пострадавших не поступала.

В Днепровском районе зафиксировано падение обломков сбитого дрона на Русановке. Отмечается, что обломки упали на зеленую зону парка и, вероятно, в водоем.

Также сообщалось о падении обломков на открытой территории в Деснянском районе. Однако эта информация не подтвердилась.

Напомним, как сообщалось, в результате дроновой атаки в Хортицком районе Запорожья 16 ноября было повреждено более 10 многоквартирных домов.

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