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16 листопада 2024, 13:19

Троє загиблих і поранений: поліція Донеччини показала наслідки російських обстрілів

16 листопада 2024, 13:19
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фото: Нацполіція
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Вчора, 15 листопада, російські війська завдали понад три тисячі ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинули троє цивільних, ще один мирний житель дістав поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти атакували міста Костянтинівка, Курахове, Лиман, Миколаївка, Покровськ, Сіверськ, Слов’янськ, Часів Яр, селище Шевченко Комарської громади, села Андріївка, Новодмитрівка, Розлив, Романівка та Шевченко Великоновосілківської громади.

Російські загарбники пошкодили 56 цивільних об’єктів, із них — 33 житлових будинки.

"У Слов’янську росіяни вбили цивільну особу, пошкодили підприємство, лінію електропередач. По Часовому Яру ворог бив з артилерії — є загиблий і поранений. Одна людина загинула внаслідок обстрілу Курахового", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що протягом 15 листопада:

  • У Покровську артилерійськими ударами пошкоджені два приватних будинки й гараж, у Костянтинівці – три приватних оселі.
  • На Лиман окупанти скинули дві бомби "УМПБ Д-30 СН" – руйнувань зазнали медзаклад, магазин, торговий кіоск і два цивільних авто. В Миколаївці – пошкодження в промисловій зоні.
  • У Сіверську ударом авіабомби "ФАБ-250" пошкоджені чотири приватних будинки.
  • По Новодмитрівці РФ вдарила трьома бомбами "ФАБ-250" – руйнувань зазнали два багатоквартирних і дев'ять приватних будинків, адмінбудівля, заклад освіти, господарське приміщення, цивільне авто, газопровід і дві лінії електропередач.
  • У Романівці через ворожі атаки пошкоджені 11 приватних осель.
  • Село Шевченко Великоновосілківської громади зазнало авіаудару бомбою "УМПБ Д-30 СН" – пошкоджено два приватних будинки і цивільний автомобіль.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, під час обстрілу Слов'янська на Донеччині під ворожий вогонь потрапив екіпаж патрульної поліції. Одного поліцейського було поранено.

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