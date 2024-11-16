У Запоріжжі через атаку дронів пошкоджені понад 10 багатоповерхівок і ринок: з'явилися фото

фото: Запорізька міська рада

Через ранкову дронову атаку у Хортицькому районі Запоріжжя пошкоджені понад 10 багатоквартирних будинків. Ліквідація наслідків обстрілів триває

Про це повідомила секретар Запорізької міської ради та виконуюча обовʼязки міського голови Регіна Харченко, передає RegioNews.

"Станом на 12:00 виконано роботи з закриття вікон у 3 багатоквартирних будинках. Міські служби продовжують роботи з закриття вікон та обстеження пошкоджених будинків", — йдеться у повідомленні.

Комунальники продовжують обстежувати місця "прильотів”, де вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки, торгові приміщення та дорожнє покриття. Зазначається, що, попри атаку, ринок у Хортицькому районі працює.

Прокурора регіону розпочала розслідування за наслідками ранкової атаки безпілотниками по Запоріжжю.

Нагадаємо, вранці 16 листопада росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район ударними БпЛА типу "Shahed 136". Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.