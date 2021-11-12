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12 листопада 2021, 14:55

Влада Києва посилила контроль за дотриманням карантину: що зміниться

12 листопада 2021, 14:55
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Фото: iз відкритих джерел
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Влада Києва вирішила посилити контроль над дотриманням протиепідемічних заходів в умовах "червоної зони"

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації.

"Згідно з протоколом, для контролю за дотриманням суб'єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів кількість робочих груп збільшать до чотирьох у кожному районі міста. У робочі групи залучать посадових осіб районних у місті Києві державних адміністрацій, ГУ Держпродспоживслужби в м.Києві, Головного управління Національної поліції в місті Києві, КП "Муніципальна охорона", - наголошується в повідомленні.

У КМДА нагадали, що за порушення карантинних обмежень передбачена відповідальність за ст.44-3 кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ця санкція передбачає штраф: для громадян - від 17 тис.до 34 тис. гривень, а для посадових осіб – від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Раніше ми писали, в Києві учні, в тому числі початкової школи, наступного тижня продовжуватимуть навчання в дистанційному режимі.

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