Пік хвилі COVID-19 в Україні майже пройдено, але у Києва все попереду – НАНУ

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В НАН України припускають, що пік осінньої хвилі коронавірусу подолано, але поки це не зменшить зайнятість лікарень та смертність від COVID-19

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дослідження Національної академії наук.

За даними вчених, в останні два тижні, найімовірніше, було пройдено пік за кількістю нових захворювань. Про це свідчить динаміка кількості позитивних ПЛР-тестів, яка демонструє зниження на 15% за останні 10 днів.

При цьому у НАН очікують, що захворюваність на коронавірус почне знижуватися протягом тижня. Водночас вчені зазначають, що пік смертності та зайнятості лікарень ще не пройдено та упродовж тижня очікується зростання смертності.

Також у НАН вважають, що динаміка позитивних ПЛР-тестів та нових виявлених хворих свідчить про наближення Києва до пікового періоду.

Вчені прогнозують, що до кінця тижня за добу буде в середньому від 20 989 до 22 482 хворих.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 9 листопада, вакциновано від коронавірусу 267 401 особу.