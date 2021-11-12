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12 ноября 2021, 14:55

Власти Киева ужесточили контроль за соблюдением карантина: что изменится

12 ноября 2021, 14:55
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Фото: из открытых источников
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Власти Киева решили усилить контроль над соблюдением противоэпидемических мер в условиях "красной зоны"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

"Согласно протоколу, для контроля за соблюдением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города. В рабочие группы привлекут должностных лиц районных в городе Киеве государственных администраций, ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве, Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, КП "Муниципальная охрана", - отмечается в сообщении.

В КГГА напомнили, что за нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Эта санкция предусматривает штраф: для граждан – от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, а для должностных лиц – от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

Ранее мы писали, в Киеве учащиеся, в том числе начальной школы, на следующей неделе будут продолжать обучение в дистанционном режиме.

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