Одна з областей України покинула жовту зону карантину

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В Україні з жовтої зони карантину вийшла Тернопільська область. Таким чином жовта зона скоротилася до двох областей - Закарпатської та Кіровоградської

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

У червоній зоні знаходяться 18 регіонів: Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська та Черкаська області.

У помаранчевій зоні-Вінницька, Полтавська, Харківська, Тернопільська, Чернівецька області.

Раніше ми писали, що через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу в Київській області, комісія з ТЕБ і НС прийняла рішення посилити обмеження на користування громадським транспортом у регіоні.