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11 листопада 2021, 11:16

Через погіршення ситуації з коронавірусом на Київщині посилять обмеження на транспорт

11 листопада 2021, 11:16
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Фото: iз відкритих джерел
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Через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу в Київській області, комісія з ТЕБ і НС прийняла рішення посилити обмеження на користування громадським транспортом в регіоні

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Київської обласної державної адміністрації.

Обмеження почнуть діяти з суботи, 13 листопада. З цієї дати вільно користуватися автобусами, маршрутками та електричками зможуть тільки ті пасажири, які матимуть при собі один з документів: COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР або експрес-тест на коронавірус, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки, або довідку про одужання, дія якої буде підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема "Дія".

"Ми розуміємо, як важливо жителям пристоличного регіону мати якісне транспортне сполучення, тому громадський транспорт в межах області і до Києва продовжить курсувати за звичайним графіком, але з певними обмеженнями. Акцентую, що коли Київщину тільки ввели в червону зону, роботу транспорту ми не обмежували жодним чином. Але далі відтягувати цей момент вже не було можливості", – повідомив голова Київської області Василь Володін за результатами позачергового засідання обласної комісії з ТЕБ і НС.

Раніше ми писали, що в Київській області через коронавірус на стаціонарному лікуванні перебуває понад дві тисячі осіб, загальна завантаженість ліжок становить 61,9%.

коронавірус карантин COVID-19 КМДА Київська область

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