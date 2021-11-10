Столичні школярі ще на тиждень затримаються на "дистанційці"

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У Києві учні, в тому числі початкової школи, наступного тижня будуть продовжувати навчання в дистанційному режимі

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час термінового онлайн-брифінгу щодо ситуації з коронавірусом у столиці, передає RegioNews.

"У Києві збільшується кількість хворих дітей. Тому наступного тижня учні, зокрема молодшої школи (1-4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі. Ми не можемо ризикувати здоров'ям дітей, а також - їх сімей і близьких. Тому що багато дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення", – сказав мер.

Він звернувся до батьків з проханням не наполягати на відкритті шкіл. За словами Кличка, в столиці зараз найбільша за весь час пандемії кількість госпіталізованих дітей з симптомами коронавірусної хвороби, деякі з них знаходяться в реанімації.

"В останні тижні в столичні лікарні госпіталізують все більше хворих коронавірусом дітей. Тому що штам "Дельта", як відзначають медики, більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей, з наслідками і ускладненнями. Сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом і підозрою на захворювання. 4 з них-у реанімаціях. Такої кількості дітей у лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу", – підкреслив Кличко.

Раніше ми писали, що головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розкритикував дистанційне навчання у школах, які відповідають вимогам карантину.