Монастырский рассказал, когда появятся первые результаты экспертиз по делу нардепа Полякова

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Примерно через неделю могут появиться первые результаты по делу о смерти народного депутата Антона Полякова. Это связано с тем, что вскоре следствие получит точные результаты экспертиз

Об этом сообщил представителям СМИ министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает RegioNews.

Продолжается расследование. Назначено большое количество экспертиз. Я думаю, что скоро уже будут точные результаты экспертиз, в том числе и гистологической - это еще где-то минимум неделя. Тогда уже можно будет сказать об определенной версии, которая будет основной", - отметил Монастырский.

Также директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко напомнил, что в организме Полякова был обнаружен метадон.

Более подробные ответы об этом химическом веществе, о времени, возможном способе и последствиях его попадания в организм Антона Полякова предоставят только дальнейшие исследования экспертов", - сказал Шевченко.

Напомним, в ночь на 8 октября 2021 года, народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, который остановили сотрудники патрульной полиции из-за нарушения ПДД.

По словам водителя такси известно, что он взял пассажира возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, а уже через несколько минут после этого депутата начало тошнить в машине.

Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, однако проведенные ими реанимационные мероприятия результата не дали, мужчина умер.

Впоследствии генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что автомобиль такси, в котором ехал народный депутат Антон Поляков, изъяли, а водителя пока допрашивают.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что по результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

В полиции сообщили, что рассматривают версии смерти нардепа Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.