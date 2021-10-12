У МВС розповіли про нові подробиці смерті нардепа Полякова

Фото: з відкритих джерел

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко розповів, що таксист, в машині якого стало погано народному депутату Антону Полякову, змінив свідчення

Про це Шевченко заявив в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.

"Він сказав, що випадково підібрав пасажира. Насправді він не випадково підібрав, він деякий час слідував за автомобілем, в якому був потерпілий разом зі свідком, а потім потерпілий пересів в автомобіль (таксі, - ред.)... Поляков не був випадковим пасажиром", - пояснив Шевченко.

За словами речника МВС, наразі встановлено всіх осіб, з якими Поляков в ту ніч контактував.

Раніше Шевченко повідомив, що за результатами судово-медичної експертизи вдалось встановити, що в крові померлого нардепа Антона Полякова виявили, окрім алкоголю, метадон.

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня 2021 року, народного депутата виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР.

За словами водія таксі відомо, що він взяв пасажира біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, а вже за кілька хвилин після цього депутата почало нудити в машині.

Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер.

Згодом генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що автомобіль таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, вилучили, а водія наразі допитують.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що за результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

У поліції повідомили, які розглядають версії смерті нардепа Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою.