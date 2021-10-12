В МВД рассказали о новых подробностях смерти нардепа Полякова

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Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко рассказал, что таксист, в машине которого стало плохо народному депутату Антону Полякову, изменил показания

Об этом Шевченко заявил в эфире "Украина 24", передает RegioNews.

"Он сказал, что случайно подобрал пассажира. На самом деле он не случайно подобрал, он некоторое время следовал за автомобилем, в котором был потерпевший вместе со свидетелем, а затем потерпевший пересел в автомобиль (такси, - ред.)... Поляков не был случайным пассажиром", - пояснил Шевченко.

По словам представителя МВД, сейчас установлены все лица, с которыми Поляков в ту ночь контактировал.

Ранее Шевченко сообщил, что по результатам судебно-медицинской экспертизы удалось установить, что в крови умершего нардепа Антона Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.

Напомним, в ночь на 8 октября 2021 года, народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, который остановили сотрудники патрульной полиции из-за нарушения ПДД.

По словам водителя такси известно, что он взял пассажира возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, а уже через несколько минут после этого депутата начало тошнить в машине.

Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, однако проведенные ими реанимационные мероприятия результата не дали, мужчина умер.

Впоследствии генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что автомобиль такси, в котором ехал народный депутат Антон Поляков, изъяли, а водителя пока допрашивают.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что по результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

В полиции сообщили, что рассматривают версии смерти нардепа Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.