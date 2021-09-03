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03 вересня 2021, 15:29 36

Суд залишив Семенченка під вартою

03 вересня 2021, 15:29 36
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Фото: з відкритих джерел
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Київський апеляційний суд залишив під вартою народного депутата 8 скликання Верховної Ради Семена Семенченка, якого підозрюють у причетності до створення "приватної військової компанії"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.

Апеляційний суд не задовільнив клопотання адвокатів Семенченка про зміну запобіжного заходу.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 26 липня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Семену Семенченку стало зле під час засідання суду 2 вересня. Він голодує 36 днів.

20 серпня Семен Семенченко під час судового засідання оголосив про початок безстрокового голодування.

14 липня суд змінив запобіжний захід Семенченку та відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

26 березня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.

24 березня СБУ затримала агента НАБУ Шевченка і Семена Семенченка. Їм інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

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