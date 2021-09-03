Суд оставил Семенченко под стражей

Фото: из открытых источников

Киевский апелляционный суд оставил под стражей народного депутата 8 созыва Верховной Рады Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию "частной военной компании"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

Апелляционный суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Семенченко об изменении меры пресечения.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 26 июля 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, Семену Семенченку стало плохо во время заседания суда 2 сентября. Он голодает 36 дней.

20 августа Семен Семенченко во время судебного заседания объявил о начале бессрочной голодовки.

14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

26 марта Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Меру пресечения без права внесения залога.

24 марта СБУ задержала агента НАБУ Шевченко и Семена Семенченко. Им инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.